Гол Муя помог "Брайтону" обыграть "Борнмут" в АПЛ

В 20-м туре английской Премьер-лиги "Брайтон" победил "Борнмут" со счетом 2:0. Победу "чайками" принесли голы Алирезы Джаханбахша и Аарона Муя.

Благодаря победе "Брайтон" вышел на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка. "Борнмут" с 20 очками остался на 16-й позиции.

"Брайтон" – "Борнмут" - 2:0 (1:0)

Голы: Джаханбахш, 3 - 1:0, Муй, 79 - 2:0

В 21-м туре "Брайтон" сыграет дома с "Челси", "Борнмут" на выезде встретится с "Вест Хэмом". Матчи пройдут 1 января 2020 года.

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