Гол Н'Жи помог "Динамо" сыграть вничью с латвийским клубом
Московское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с латвийским РФШ со счетом 1:1.
На 41-й минуте счет открыл камерунский нападающий российского клуба Клинтон Н'Жи. Впрочем, бело-голубые не сумели удержать победу. Во 2-м тайме счет сравнял Седрик Куадио.
"Динамо" (Россия) - РФШ (Латвия) - 1:1 (1:0)
Голы: Н'Жи, 41 - 1:0, Куадио, 75 - 1:1
"Динамо": Лещук, Ордец, Рыков, Паршивлюк (Морозов, 46), Плиев (Калинин, 46), Хильемарк, Юсупов, Филипп (Игбун, 46), Жоаозиньо (Рауш, 46), Н'Жье (Кардозу, 46), Панченко.
После восьми туров "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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