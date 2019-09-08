Гол Н'Жи помог "Динамо" сыграть вничью с латвийским клубом

Теги клинтон н'жидинамо москва

Гол Н'Жи помог "Динамо" сыграть вничью с латвийским клубом

Московское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с латвийским РФШ со счетом 1:1.

На 41-й минуте счет открыл камерунский нападающий российского клуба Клинтон Н'Жи. Впрочем, бело-голубые не сумели удержать победу. Во 2-м тайме счет сравнял Седрик Куадио.

"Динамо" (Россия) - РФШ (Латвия) - 1:1 (1:0)
Голы: Н'Жи, 41 - 1:0, Куадио, 75 - 1:1

"Динамо": Лещук, Ордец, Рыков, Паршивлюк (Морозов, 46), Плиев (Калинин, 46), Хильемарк, Юсупов, Филипп (Игбун, 46), Жоаозиньо (Рауш, 46), Н'Жье (Кардозу, 46), Панченко.

После восьми туров "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: "Зенит" в товарищеском матче обыграл "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Чертаново" победило в турнире Italy International Cup

"Чертаново" победило в турнире Italy International Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов