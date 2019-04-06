Гол на 93-й минуте спас "Монако" от поражение в матче с "Генгамом"
В матче 31-го тура чемпионата Франции "Генгам" и "Монако" сыграли вничью с счетом 1:1. Счет в середине первого тайма открыл защитник Феликс Эбоа-Эбоа. Перед самым финальным свистком монегасков от поражения спас гол форварда Стевана Йоветича.
"Монако", набрав 31 очко, делит 15-17 места в турнирной таблице Лиги 1. "Генгам" остался на последней, 20-й позиции.
"Генгам" – "Монако" - 1:1 (1:0)
Голы: Эбоа-Эбоа, 23 - 1:0, Йоветич, 90+3 - 1:1
"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Балло, Фабрегас (Силла, 76), Адриен Силва, Рони Лопеш (Йоветич, 59), Головин, Желсон Мартинш, Винисиус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|30
|60
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|30
|49
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|30
|46
|7
|Монпелье
|30
|45
|8
|Ницца
|30
|44
|9
|Страсбур
|30
|42
|10
|Ренн
|29
|41
|11
|Бордо
|31
|38
|12
|Анжер
|30
|37
|13
|Ним
|29
|37
|14
|Тулуза
|30
|32
|15
|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|ФК Кан
|30
|23
|20
|Генгам
|30
|22