Гол на 93-й минуте спас "Монако" от поражение в матче с "Генгамом"

В матче 31-го тура чемпионата Франции "Генгам" и "Монако" сыграли вничью с счетом 1:1. Счет в середине первого тайма открыл защитник Феликс Эбоа-Эбоа. Перед самым финальным свистком монегасков от поражения спас гол форварда Стевана Йоветича.

"Монако", набрав 31 очко, делит 15-17 места в турнирной таблице Лиги 1. "Генгам" остался на последней, 20-й позиции.

"Генгам" – "Монако" - 1:1 (1:0)

Голы: Эбоа-Эбоа, 23 - 1:0, Йоветич, 90+3 - 1:1

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Балло, Фабрегас (Силла, 76), Адриен Силва, Рони Лопеш (Йоветич, 59), Головин, Желсон Мартинш, Винисиус.

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