Гол Неймара приносит "Барселоне" победу над "Манчестер Юнайтед"

Поединок испанской "Барселоны" и английского "Манчестер Юнайтед" в рамках Международного кубка чемпионов для любителей футбола на европейском континенте проходил глубокой ночью. По этой причине далеко не каждый болельщик мог увидеть поединок в режиме онлайн. А посмотреть было на что. Обе команды, похоже, поставили цель абстрагироваться от результата, прежде всего подарив зрителям футбольное шоу. И у них это получилось отменно!

Со стартовых минут игроки обеих команд включили хорошие скорости. Да так, что к 8-й минуте мяч несколько раз мог оказаться в сетке ворот. Тон голевым атакам задали манкунианцы. Рэшфорд ускорился по правому флангу и прострелил в штрафную, где Лукаку в подкате едва не переправил мяч в створ. Тут же отвечает "Барселона". Это Неймар начинает пристреливаться, но Де Хеа на месте. Проходит еще несколько минут, и сразу два опасных выпада записывают на свой счет каталонцы. Сначала Месси после паса Луиса Суареса бьет с линии штрафной, но голкипер МЮ легко отводит угрозу от собственных ворот. А в следующей атаке уже сам уругваец проверяет надежность Де Хеа. Давид кончиками пальцев тащит мяч из левого угла.

Резво начав встречу, команды в дальнейшем сделали небольшую паузу в атаках, прервали которую мощные удары Лукаку и Погба из-за штрафной. В обоих случаях Силлессен продемонстрировал чудеса реакции и сохранил свои владения нетронутыми. Месси последовал примеру соперников, но после выстрела Лионеля мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

Игра проходила волнами, атаковала то одна команда, то другая. И все же кто-то должен был открыть счет. Сделала это "Барселона". Месси стартовал из центра поля, прошел с мячом метров 20 и выдал разрезающий пас в штрафную на Неймара. Первый на мяче был Валенсия, но защитник МЮ попросту не устоял на ногах, и сфера оказалась у бразильца. Одним кивком ноги Неймар поразил правый от себя угол ворот Де Хеа – 1:0.

Во время перерыва Эрнесто Вальверде остался верен себе. Как и в матче с "Ювентусом", на второй тайм наставник каталонцев выпустил абсолютно другой состав, оставив на поле только Силлессена. Что до Жозе Моуринью, то главный тренер манкунианцев лишь частично сменил игроков.

По моментам вторая половина матча оказалась менее продуктивной. Новый состав "Барселоны", откровенно говоря, только минут 15-20 сыгрывался на поле. Но и англичане, на удивление, практически не беспокоили Силлессена. Лишь в середине тайма команды смогли обменяться опасными выпадами. У каталонцев после ошибки Байи один на один выходил Алькасер, но в ближнем бою не смог переиграть Ромеро. Игроки МЮ ответили двумя опаснейшими ударами издали, но выстрелы Марсьяля и Перейры голкипер "Барселоны" отбил.

Концовка матча получилась довольно сумбурной. Команда Жозе Моуринью изо всех сил пыталась спасти встречу, но англичанам так и не хватило последнего паса или удара. Каталонцы сохранили победный счет, что и было для них главной задачей, добыв вторую победу на турнире.

"Барселона" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0

Гол: Неймар, 31.

"Барселона": Силлессен, Альба (Динь, 46), Умтити (Пике, 46), Маскерано (Видаль, 46), Семеду (Роберто, 46; Сампер, 84), Бускетс (Вермален, 46), Ракитич (Иньеста, 46), Аленья (Туран, 46), Месси (Алькасер, 46), Л.Суарес (Д.Суарес, 46), Неймар (Мунир, 46).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа (Ромеро, 46), Валенсия (Туанзебе, 84), Смоллинг (Байи, 46), Линделеф (Джонс, 46), Блинд (Дармиан, 46), Каррик (Феллайни, 46), Погба, Мхитарян (Перейра, 63), Лингард (Марсьяль, 63), Рэшфорд, Лукаку.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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