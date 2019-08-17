Гол Обамеянга принёс "Арсеналу" победу над "Бернли"
В рамках второго тура АПЛ "Арсенал" на своём поле взял верх над "Бернли".
"Канониры" выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга. Стоит отметить, что и француз, и габонец забили после передач новичка команды Дани Себальоса. В составе гостей отличился Эшли Барнс.
"Арсенал" – "Бернли" - 2:1
Голы: Ляказетт, 13 - 1:0, Барнс, 43 - 1:1, Обамеянг, 64 - 2:1.
"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Монреаль, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Торрейра, 83), Уиллок, Гендузи, Нелсон (Пепе, 46), Ляказетт (Колашинац, 71), Обамеянг.
"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Питерс, Ми, Корк, Вествуд, Гудмундссон (Леннон, 72), Макнил, Вуд (Родригес, 61), Барнс.
Подопечные Унаи Эмери на старте сезона добыли две победы подряд и возглавили турнирную таблицу АПЛ.
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|1
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|Ливерпуль
|1
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|Брайтон & Хоув Альбион
|1
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|Бернли
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|1
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|Шеффилд Юнайтед
|1
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|1
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|Эвертон
|1
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|1
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|1
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|Астон Вилла
|1
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|Норвич Сити
|1
|0
|17
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|1
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