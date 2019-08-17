Гол Обамеянга принёс "Арсеналу" победу над "Бернли"

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Гол Обамеянга принёс "Арсеналу" победу над "Бернли"

В рамках второго тура АПЛ "Арсенал" на своём поле взял верх над "Бернли".

"Канониры" выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга. Стоит отметить, что и француз, и габонец забили после передач новичка команды Дани Себальоса. В составе гостей отличился Эшли Барнс.

"Арсенал" – "Бернли" - 2:1

Голы: Ляказетт, 13 - 1:0, Барнс, 43 - 1:1, Обамеянг, 64 - 2:1.

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Монреаль, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Торрейра, 83), Уиллок, Гендузи, Нелсон (Пепе, 46), Ляказетт (Колашинац, 71), Обамеянг.

"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Питерс, Ми, Корк, Вествуд, Гудмундссон (Леннон, 72), Макнил, Вуд (Родригес, 61), Барнс.

Подопечные Унаи Эмери на старте сезона добыли две победы подряд и возглавили турнирную таблицу АПЛ.

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