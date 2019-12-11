Гол Облякова "Краснодару" стал лучшим в РПЛ в декабре

РПЛ выбрала автора лучшего гола в декабре.

Победителем стал гол хавбека ЦСКА Ивана Облякова. В матче 19-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) футболист забил в дальний угол ворот обводящим ударом из-за штрафной площади.

За звание автора самого лучшего мяча месяца также боролись Максимилиан Филипп ("Динамо"), Артем Дзюба ("Зенит"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Азер Алиев ("Уфа"), Никита Чернова ("Крылья Советов"), Деян Радонич ("Крылья Советов") и Бактиер Зайнутдинов ("Ростов").

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