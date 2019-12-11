Гол Облякова "Краснодару" стал лучшим в РПЛ в декабре
РПЛ выбрала автора лучшего гола в декабре.
Победителем стал гол хавбека ЦСКА Ивана Облякова. В матче 19-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) футболист забил в дальний угол ворот обводящим ударом из-за штрафной площади.
Иван Обляков – автор лучшего гола декабря в #РПЛ— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 11 декабря 2019 г.
За него единогласно проголосовали болельщики РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-лиги #ГолМесяца #ЦСКА #Обляков pic.twitter.com/pMKbbiyeEx
За звание автора самого лучшего мяча месяца также боролись Максимилиан Филипп ("Динамо"), Артем Дзюба ("Зенит"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Азер Алиев ("Уфа"), Никита Чернова ("Крылья Советов"), Деян Радонич ("Крылья Советов") и Бактиер Зайнутдинов ("Ростов").
А еще: ЦСКА опубликовал ролик с судейскими ошибками в пользу "Краснодара"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Жирков оценил перспективы сборной России в финальном турнире Евро-2020
-
Каррера: "Предложений и контактов с российскими клубами у меня не было"
-
Сампаоли покинул пост главного тренера "Сантоса"
-
Лэмпард прокомментировал увольнение Карло Анчелотти
-
Гол Облякова "Краснодару" стал лучшим в РПЛ в декабре
-
Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре
-
СМИ: Гаттузо сегодня возглавит "Наполи"
-
Вальверде подвел итоги матча Лиги чемпионов с "Интером"
-
"Арсенал" готов пригласить Анчелотти на пост главного тренера
-
Главный тренер "Бенфики": "Мы играли уверенно и спокойно"
-
Иванович прокомментировал поражение "Зенита"
-
"Ростов" продлил контракты с восемью воспитанниками
-
Аршавин заявил о необходимости реформирования футбола в России
-
Джорджевич показал, как он передвигается после операции на колене
-
1
Дзюба о матче с "Бенфикой": "Одно слово есть. Обосрались"
-
Семак - о поражении "Зенита": "Катастрофы никакой нет"
-
Главные новости дня: 10 декабря
-
"Наполи" уволил Карло Анчелотти
-
Оба российских клуба в ЛЧ остались без еврокубковой весны
-
Лига Чемпионов: результаты 10 декабря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15