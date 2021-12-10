Гол Оздоева в ворота "Челси" претендует на звание лучшего в 6-м туре ЛЧ
УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
За награду поспорят четыре футболиста:
1) Магомед Оздоев ("Зенит") - в ворота "Челси" (3:3);
2) Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") - в ворота "Янг Бойз" (1:1);
3) Марко Асенсио ("Реал") - в ворота "Интера" (2:0);
4) Килиан Мбаппе (ПСЖ) - в ворота "Брюгге" (4:1).
Who scored the Goal of the Week? #UCLGOTW | @Heineken | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021
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