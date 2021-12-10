Гол Оздоева в ворота "Челси" претендует на звание лучшего в 6-м туре ЛЧ

Теги магомед оздоевмэйсон гринвудмарко асенсиокилиан мбаппе

Гол Оздоева в ворота "Челси" претендует на звание лучшего в 6-м туре ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

За награду поспорят четыре футболиста:

1) Магомед Оздоев ("Зенит") - в ворота "Челси" (3:3);

2) Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") - в ворота "Янг Бойз" (1:1);

3) Марко Асенсио ("Реал") - в ворота "Интера" (2:0);

4) Килиан Мбаппе (ПСЖ) - в ворота "Брюгге" (4:1).

Не пропустите: УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ. | http://soccernews.ru
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