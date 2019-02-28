Гол Озила помог "Арсеналу" разгромить "Борнмут"

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Гол Озила помог "Арсеналу" разгромить "Борнмут"

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле разгромил "Борнмут" со счетом 5:1. Победу лондонскому клубу принесли голы Месута Озила, Генриха Мхитаряна, Лорана Косьельни, Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта. У гостей отличился Лис Муссе.

"Арсенал" – "Борнмут" - 5:1 (2:1)
Голы: Озил, 4 - 1:0, Мхитарян, 27 - 2:0, Муссе, 30 - 2:1, Косьельни, 47 - 3:1, Обамеянг, 59 - 4:1, Ляказетт, 78 - 5:1

"Арсенал": Лено, Дженкинсон, Папастатопулос, Монреаль, Колашинац (Ивоби, 57), Мхитарян (Ляказетт, 64), Торрейра, Озил, Гендузи, Косьельни, Обамеянг (Денис Суарес, 71).

"Саутгемптон" – "Фулхэм" - 2:0 (2:0)
Голы: Ромеу, 23 - 1:0, Уорд-Проуз, 40 - 2:0

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