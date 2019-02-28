Гол Озила помог "Арсеналу" разгромить "Борнмут"
В матче 28-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле разгромил "Борнмут" со счетом 5:1. Победу лондонскому клубу принесли голы Месута Озила, Генриха Мхитаряна, Лорана Косьельни, Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта. У гостей отличился Лис Муссе.
"Арсенал" – "Борнмут" - 5:1 (2:1)
Голы: Озил, 4 - 1:0, Мхитарян, 27 - 2:0, Муссе, 30 - 2:1, Косьельни, 47 - 3:1, Обамеянг, 59 - 4:1, Ляказетт, 78 - 5:1
"Арсенал": Лено, Дженкинсон, Папастатопулос, Монреаль, Колашинац (Ивоби, 57), Мхитарян (Ляказетт, 64), Торрейра, Озил, Гендузи, Косьельни, Обамеянг (Денис Суарес, 71).
"Саутгемптон" – "Фулхэм" - 2:0 (2:0)
Голы: Ромеу, 23 - 1:0, Уорд-Проуз, 40 - 2:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14