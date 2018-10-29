Гол Паредеса принес "Зениту" минимальную победу в Самаре

В матче 12-го тура РПЛ питерский "Зенит" в гостях благодаря голу Леандро Паредеса минимально обыграл самарские "Крылья Советов".

Несмотря на итоговый счет, игра проходил при преимуществе хозяев. Достаточно отметить, что "сине-бело-голубые" нанесли только один удар в створ ворот хозяев. Именно он и оказался результативным.

"Крылья Советов" - "Зенит" - 0:1

Гол: Паредес, 22 - 0:1.

"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Рохель, Зотов, Канунников (Соболев, 90), Башкиров, Молло (Яковлев, 70), Антон, Ткачук, Корниленко (Самарджич, 81).

"Зенит": Лунев, Иванович, Нету, Маммана, Чернов (Анюков, 79), Мак, Паредес, Кузяев (Оздоев, 90), Маркизио, Ерохин (Шатов, 56), Дзюба.

Напомним, бывший футболист "Зенита" раскритиковал Маркизио. | soccernews.ru