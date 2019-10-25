Гол Пепе на 93-й минуте принес "Арсеналу" волевую победу на "Гимарайншем" в Лиге Европы

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Гол Пепе на 93-й минуте принес "Арсеналу" волевую победу на "Гимарайншем" в Лиге Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" одержал волевую победу над португальским "Гимарайншем". Победу "канонирам" принес дубль форварда Николя Пепе.

В другом матче группы F "Айнтрахт" обыграл "Стандард" со счетом 2:1.

"Арсенал" Англия – "Гимарайнш "Португалия" - 3:2 (1:2)
Голы: Эдвардс, 8 - 0:1, Мартинелли, 32 - 1:1, Бруно Дуарте, 36 - 1:2, Пепе, 80 - 2:2, Пепе, 90+3

"Арсенал": Мартинес, Мустафи, Холдинг, Тирни, Мэйтленд-Найлз (Гендузи, 46), Торрейра, Смит-Роу, Мартинелли, Уиллок (Себальос, 46), Бельерин, Ляказетт (Пепе, 75).

"Айнтрахт" Германия – "Стандард" Бельгия - 2:1 (1:0)
Голы: Абраам, 28 - 1:0, Хинтереггер, 73 - 2:0, Амалла, 82 - 2:1

Положение команд: Арсенал - 9, Айнтрахт - 6, Стандард - 3, Гимарайнш - 0.

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