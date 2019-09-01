Гол Промеса помог "Аяксу" разгромил "Спарту"
В матче 5-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Спарту" со счетом 4:1. Счет открыл экс-хавбек "Спартака" Квинси Промес. Для него этот гол стал первым за "аяксидов". Также в составе "Аякса" отличились Зиеш, который сделал дубль, и Тадич. У хозяев единственный гол забил Дервисоглу.
Благодаря победе амстердамский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии.
"Спарта" - "Аякс" - 1:4 (0:2)
Голы: Промес, 25 - 0:1, Зиеш, 31 - 0:2, Тадич, 58 (с пенальти) - 0:3, Зиеш, 60 - 0:4, Дервисоглу, 75 - 1:4
"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Велтман, Дест (Мазрауи, 65), Мартинес, Альварес, Зиеш (Ланг, 79), Нерес (Хунтелаар, 54), Тадич
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23