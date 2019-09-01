Гол Промеса помог "Аяксу" разгромил "Спарту"

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Гол Промеса помог "Аяксу" разгромил "Спарту"

В матче 5-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Спарту" со счетом 4:1. Счет открыл экс-хавбек "Спартака" Квинси Промес. Для него этот гол стал первым за "аяксидов". Также в составе "Аякса" отличились Зиеш, который сделал дубль, и Тадич. У хозяев единственный гол забил Дервисоглу.

Благодаря победе амстердамский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии.

"Спарта" - "Аякс" - 1:4 (0:2)
Голы: Промес, 25 - 0:1, Зиеш, 31 - 0:2, Тадич, 58 (с пенальти) - 0:3, Зиеш, 60 - 0:4, Дервисоглу, 75 - 1:4

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Велтман, Дест (Мазрауи, 65), Мартинес, Альварес, Зиеш (Ланг, 79), Нерес (Хунтелаар, 54), Тадич

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