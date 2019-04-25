Гол Промеса помог "Севилье" разгромить "Райо Вальекано" (видео голов)

Теги севильярайо вальекано

Гол Промеса помог "Севилье" разгромить "Райо Вальекано" (видео голов)

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Севилья" разгромила "Райо Вальекано" со счетом 5:0. Все голы были забиты во втором тайме. Сначала счет открыл Квинси Промес, затем дублем отметился Мунир Эль-Хаддади. После этого счет до разгромного довели Виссам Бен-Йеддер и Брайан Сальватьерра.

Благодаря победе "Севилья" вышла на четвертое место в турнирной таблице Примеры, ворвавшись в зону Лиги Чемпионов. "Райо Вальекано" остался на последней, 20-й позиции.

"Севилья" – "Райо Вальекано" - 5:0 (0:0)
Голы: Промес, 55 - 1:0, Эль-Хаддади, 57 - 2:0, Эль-Хаддади, 62 - 3:0, Бен-Йеддер, 69 - 4:0, Сальватьерра, 86 - 5:0

"Севилья": Вацлик, Навас (Алеиш Видаль, 73), Меркадо, Каррису, Сарабия, Васкес (Рог, 72), Банега, Меса, Промес, Бен-Йеддер, Мунир (Сальватьерра, 75).

Не пропустите: Агент: "За Асенсио предлагали 150 и 180 миллионов евро, но "Реал" их не рассматривал". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" окончательно потерял шансы на чемпионство

"Спартак" окончательно потерял шансы на чемпионство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 34 80
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 34 71
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 33 64
4 Севилья Севилья 34 55
5 Хетафе Хетафе 33 54
6 Валенсия Валенсия 34 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 34 49
8 Алавес Алавес 34 46
9 Эспаньол Эспаньол 34 43
10 Бетис Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес Леганес 34 41
13 Эйбар Эйбар 34 40
14 Леванте Леванте 34 37
15 Сельта Виго Сельта Виго 34 36
16 Вильярреал Вильярреал 33 36
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 34 35
18 Жирона Жирона 34 34
19 Уэска Уэска 34 29
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 34 28
Полная таблица

топ-5 тегов