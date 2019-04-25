Гол Промеса помог "Севилье" разгромить "Райо Вальекано" (видео голов)
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Севилья" разгромила "Райо Вальекано" со счетом 5:0. Все голы были забиты во втором тайме. Сначала счет открыл Квинси Промес, затем дублем отметился Мунир Эль-Хаддади. После этого счет до разгромного довели Виссам Бен-Йеддер и Брайан Сальватьерра.
Благодаря победе "Севилья" вышла на четвертое место в турнирной таблице Примеры, ворвавшись в зону Лиги Чемпионов. "Райо Вальекано" остался на последней, 20-й позиции.
"Севилья" – "Райо Вальекано" - 5:0 (0:0)
Голы: Промес, 55 - 1:0, Эль-Хаддади, 57 - 2:0, Эль-Хаддади, 62 - 3:0, Бен-Йеддер, 69 - 4:0, Сальватьерра, 86 - 5:0
"Севилья": Вацлик, Навас (Алеиш Видаль, 73), Меркадо, Каррису, Сарабия, Васкес (Рог, 72), Банега, Меса, Промес, Бен-Йеддер, Мунир (Сальватьерра, 75).
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