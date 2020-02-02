Гол Промеса принес "Аяксу" победу над ПСВ

В 21-м туре чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле обыграл ПСВ со счетом 1:0. Единственный гол на 35-й минуте забил Квинси Промес, который ранее выступал за "Спартак".

Благодаря победе "Аякс" вышел на чистое первое место в турнирной таблице Эредивизии, набрав 50 очков. ПСВ с 36 очками остался на пятой позиции.

"Аякс" Амстердам - ПСВ Эйндховен - 1:0 (1:0)

Гол: Промес, 35 - 1:0

"Аякс": Онана, Дест, Велтман (Схурс, 31), Мартинес, Тальяфико, Гравенберч, ван де Бек, Эйтинг, Тадич, Промес (Траоре, 45+5), Бабел (Мазрауи, 64)

ПСВ: Уннесталл, Боскальи (Родригес, 70), Виргевер, Шваб, Думфрис, Ихаттарен, Хендрикс, Росарио, Гакпо, Брума (Мадуэке, 81), Ламмерс (Митроглу, 61)

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