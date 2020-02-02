Гол Промеса принес "Аяксу" победу над ПСВ
В 21-м туре чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле обыграл ПСВ со счетом 1:0. Единственный гол на 35-й минуте забил Квинси Промес, который ранее выступал за "Спартак".
Благодаря победе "Аякс" вышел на чистое первое место в турнирной таблице Эредивизии, набрав 50 очков. ПСВ с 36 очками остался на пятой позиции.
"Аякс" Амстердам - ПСВ Эйндховен - 1:0 (1:0)
Гол: Промес, 35 - 1:0
"Аякс": Онана, Дест, Велтман (Схурс, 31), Мартинес, Тальяфико, Гравенберч, ван де Бек, Эйтинг, Тадич, Промес (Траоре, 45+5), Бабел (Мазрауи, 64)
ПСВ: Уннесталл, Боскальи (Родригес, 70), Виргевер, Шваб, Думфрис, Ихаттарен, Хендрикс, Росарио, Гакпо, Брума (Мадуэке, 81), Ламмерс (Митроглу, 61)
Не пропустите: "Аякс" потерпел третье поражение в чемпионате Нидерландов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23