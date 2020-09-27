Гол Промеса принес "Аяксу" победу в матче с "Витессом"
В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле обыграл "Витесс" со счетом 2:1. Победу амстердамскому клубу принесли голы Квинси Промеса и Антони. У гостей отличился Ришедли Базур. Стоит отметить, что "аяксиды" больше тайма играли вдесятером из-за удаления Эдсона Альвареса.
Благодаря победе "Аякс" вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. "Витесс" остался на пятой позиции.
"Аякс" Амстердам - "Витесс" Арнем 2:1 (1:0)
Голы: Промес, 21 - 1:0, Базур, 56 - 1:1, Антони, 70 - 2:1
"Аякс": Онана, Мазрауи (Дест, 84), Схурс (Тимбер, 31), Блинд, Тальяфико, Кудус, Альварес, Промес (Траоре, 90), Антони, Тадич, Лабиад (Эккеленкамп, 46)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23