Гол Промеса принес "Аяксу" победу в матче с "Витессом"

В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле обыграл "Витесс" со счетом 2:1. Победу амстердамскому клубу принесли голы Квинси Промеса и Антони. У гостей отличился Ришедли Базур. Стоит отметить, что "аяксиды" больше тайма играли вдесятером из-за удаления Эдсона Альвареса.

Благодаря победе "Аякс" вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. "Витесс" остался на пятой позиции.

"Аякс" Амстердам - "Витесс" Арнем 2:1 (1:0)

Голы: Промес, 21 - 1:0, Базур, 56 - 1:1, Антони, 70 - 2:1

"Аякс": Онана, Мазрауи (Дест, 84), Схурс (Тимбер, 31), Блинд, Тальяфико, Кудус, Альварес, Промес (Траоре, 90), Антони, Тадич, Лабиад (Эккеленкамп, 46)

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