Гол Промеса принес победу "Спартаку" над "Словацко"

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Гол Промеса принес победу "Спартаку" над "Словацко"Сегодня в товарищеском матче московский "Спартак" минимально обыграли чешский "Словацко".

"Спартак" - "Словацко" - 1:0

Гол: Промес, 57 - 1:0.

"Спартак" (стартовый состав): Ребров, Еременко, Комбаров, Лихачев, Миронов, Петкович, Полубояринов, Тимофеев, Бакаев, Ханни, Зе Луиш.

Напомним, "Спартак" может заплатить 20 миллионов евро за бразильского форварда. | soccernews.ru

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