Гол Ракитича помог "Барселоне" обыграть "Атлетик"

"Барселона" минимально обыграла "Атлетик" в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол забил Иван Ракитич на 71-й минуте.

"Барселона" - "Атлетик" - 1:0 (0:0)

Гол: Ракитич, 71 - 1:0

"Барселона": тер Стеген, Альба, Семеду, Лангле, Пике, Бускетс (Ракитич, 64), Видаль, Артур (Пуч, 56), Суарес (Брэйтуэйт, 85), Гризманн (Фати, 65), Месси.

"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лекуэ (Капа, 69), Унаи Лопес (Дани Гарсия, 57), Весга, Кордоба (Муниаин, 57), Сансет (Рауль Гарсия, 78), Нуньес, Уильямс (Вильялибре, 69).

Таким образом, "Барселона" с 68 баллами занимает 1 место в турнирной таблице, обгоняя "Реал" на 3 очка. "Атлетик" располагается на 10 позиции, набрав 42 очка.

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