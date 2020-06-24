Гол Ракитича помог "Барселоне" обыграть "Атлетик"
"Барселона" минимально обыграла "Атлетик" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол забил Иван Ракитич на 71-й минуте.
"Барселона" - "Атлетик" - 1:0 (0:0)
Гол: Ракитич, 71 - 1:0
"Барселона": тер Стеген, Альба, Семеду, Лангле, Пике, Бускетс (Ракитич, 64), Видаль, Артур (Пуч, 56), Суарес (Брэйтуэйт, 85), Гризманн (Фати, 65), Месси.
"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лекуэ (Капа, 69), Унаи Лопес (Дани Гарсия, 57), Весга, Кордоба (Муниаин, 57), Сансет (Рауль Гарсия, 78), Нуньес, Уильямс (Вильялибре, 69).
Таким образом, "Барселона" с 68 баллами занимает 1 место в турнирной таблице, обгоняя "Реал" на 3 очка. "Атлетик" располагается на 10 позиции, набрав 42 очка.
А еще: "Барселона" показала повреждение ноги Месси в результате фола со стороны игрока "Севильи"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14