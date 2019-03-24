Гол Рамоса принёс Испании тяжёлую победу над Норвегией в квалификации Евро-2020

В рамках первого тура квалификации Евро-2020 сборная Испании на своём поле одолела национальную команду Норвегии со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл форвард "Валенсии" Родриго, однако в середине второго тайма хавбек "Борнмута" Джошуа Кинг восстановил паритет. Победный гол на 71-й минуте забил капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос, реализовав пенальти.

Испания – Норвегия - 2:1

Голы: Родриго, 16 - 1:0, Кинг, 65 (пенальти) - 1:1, Рамос, 71 (пенальти) - 2:1.

Испания: Де Хеа, Рамос, Мартинес, Альба, Себальос (Каналес, 74), Навас, Бускетс, Парехо (Родри Эрнандес, 77), Асенсио, Родриго, Мората (Мата, 89).

Норвегия: Ярстейн, Алеэсами, Эльабделлауи, Айер, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнэс, Эльюнусси (Йонсен, 55), Эдегор (Эльюнусси, 56), Кинг, Юхансен (Камара, 77).

Не пропустите: Швеция сильнее Румынии и другие результаты квалификации Евро-2020. | http://soccernews.ru