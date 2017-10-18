Гол Рэшфорда позволил "Манчестеру Юнайтед" добыть три очка в игре с "Бенфикой"
Один из матчей третьего тура в группе "А" проходил в Лиссабоне. Сюда, в гости к "Бенфике", пожаловал лидер квартета – "Манчестер Юнайтед". Перед матчем команды имели диаметрально противоположные показатели в таблице. Гости имели в активе максимальное количество очков, а вот чемпион Португалии, к поединку с одним из фаворитов английской Премьер-лиги, подходил с нулем в багаже.
Встреча началась довольно сумбурно. Гости визуально владели мячом, но свои атаки строили через забросы на чужую половину поля в направлении Лукаку, Мату и Рэшфорда. Такие действия не давали результата подопечным Жозе Моуринью и к середине тайма манкунианцы больше стали разыгрывать мяч низом. Но и подобные передачи не всегда доходили до адресата, а если и доходили, то атакующий игрок оказывался в офсайде.
Хозяева же об атаках практически не помышляли. Максимум, чего добивалась "Бенфика", так это выполнить навес с углового или стандартного положения. В результате одного из навесов голову повредил защитник "орлов" Диаш. В игре возникла пауза, после которой Рубен смог вернуться на поле.
Самый же опасный эпизод первого тайма, он же и единственный, случился на 35-й минуте. Матич на скорости продвинулся к левому краю чужой штрафной, после чего решил выстрелить по воротам. 18-летний голкипер "Бенфики" Свилар с большим трудом отразил сложнейший мяч.
Концовка же тайма прошла с ощутимым преимуществом гостей, но довести хотя бы одну атаку до логичного завершения манкунианцы так и не смогли.
Перерыв не изменил рисунок игры. Во втором тайме команда Жозе Моуринью продолжила нехотя проводить атаки на ворота соперника, которые лишь изредка завершались хоть каким-нибудь ударом. Ситуация изменилась ближе к исходу часа игры. Гости решили всерьез взяться за дело и на некоторое время заставили игроков "Бенфики" сконцентрироваться исключительно на обороне. Этого вполне хватило, чтобы Рэшфорд подал несколько запоминающихся угловых (капитан "МЮ" пытался закрутить мяч в ворота прямо от флажка), а затем вынудил молодого Свилара допустить ключевую ошибку.
Подал Маркус навес со штрафного, мяч полетел по невероятно хитрой траектории прямиком в створ, после чего голкипер "орлов" поймал сферу на самой ленточке, и вместе с мячом сделал шаг назад, за линию ворот. Судейская бригада справедливо зафиксировала взятие ворот – 0:1.
В оставшееся время матча "Манчестер Юнайтед" был близок к тому, чтобы развить успех. Активен был Лукаку, сильно с дальней дистанции стрелял Мата. Казалось, что манкунианцы забьют еще, но "Бенфика" выстояла. Однако в атакующих действиях хозяева поля не преуспели. Парочка стандартов – это все, что смогли "орлы" создать у ворот скучающего Де Хеа.
В итоге команда Жозе Моуринью одержала будничную победу, не прилагая к этому особых усилий. А вот "Бенфика" практически потеряла шансы побороться за выход из группы.
"Бенфика" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1
Гол: Рэшфорд, 65.
"Бенфика": Свилар, Дуглас, Луизао, Диаш, Гримальдо, Аугусто, Пицци (Живкович, 59), Фейса, Сальвио (Серви, 83), Хименес, Гонсалвеш (Жонас, 69).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделёф, Смоллинг, Блинд, Матич, Мата (Лингард, 83), Эррера, Рэшфорд (Марсьяль, 76), Мхитарян (МакТоминай, 90+2), Лукаку.
Удаление: Луизао, 90+2.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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