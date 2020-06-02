Гол Романа Павлюченко признан лучшим в истории сборной России на чемпионатах Европы: видео

Теги россияроман павлюченко

Гол Романа Павлюченко признан лучшим в истории сборной России на чемпионатах Европы: видео

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко забил лучший гол в истории национальной команды на чемпионатах Европы. 

Форвард занял первое место по результатам голосования среди болельщиков в Instagram сборной России.

Павлюченко отметился голом в ворота сборной Чехии (4:1) в матче Евро-2012. Также в голосовании участвовали голы Андрея Аршавина в ворота сборной Швеции (2:0) и сборной Нидерландов (3:1) на Евро-2008, гол Василия Березуцкого сборной Англии (1:1) в 2016 году, а также гол Павлюченко Нидерландам (3:1) в 2008 году.

Павлюченко выступал за сборную России с 2003 по 2012 годы, провел за нее 50 матчей и забил 21 гол. Занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров национальной команды, уступая только Артему Дзюбе (24), Романа Бесчастных (26) и Александру Кержакову (30).

Не пропустите: Павлюченко: "Были слухи, что "Реал", "Ливерпуль" и "Милан" хотели взять меня в аренду". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Пресс-служба РПЛ рассказала, как составлялся календарь на оставшуюся часть сезона

Пресс-служба РПЛ рассказала, как составлялся календарь на оставшуюся часть сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов