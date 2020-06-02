Гол Романа Павлюченко признан лучшим в истории сборной России на чемпионатах Европы: видео

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко забил лучший гол в истории национальной команды на чемпионатах Европы.

Форвард занял первое место по результатам голосования среди болельщиков в Instagram сборной России.

Павлюченко отметился голом в ворота сборной Чехии (4:1) в матче Евро-2012. Также в голосовании участвовали голы Андрея Аршавина в ворота сборной Швеции (2:0) и сборной Нидерландов (3:1) на Евро-2008, гол Василия Березуцкого сборной Англии (1:1) в 2016 году, а также гол Павлюченко Нидерландам (3:1) в 2008 году.

Павлюченко выступал за сборную России с 2003 по 2012 годы, провел за нее 50 матчей и забил 21 гол. Занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров национальной команды, уступая только Артему Дзюбе (24), Романа Бесчастных (26) и Александру Кержакову (30).

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