Гол Романьоли в компенсированное время принес "Милану" победу в Серии А

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Гол Романьоли в компенсированное время принес "Милану" победу в Серии А

В перенесенном матче первого тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Дженоа" со счетом 2:1. В самой начале встречи счет открыл Сусо, но в начале второй половины Алессио Романьоли отметился автоголом, который восстановил равновесие. В самой концовке матча Романьоли забил уже в нужные ворота и принес миланцам победу. После этого матча "Милан", набрав 18 очков, вышел на четвертое место в Серии А. "Дженоа" остался на 11-й позиции.

"Милан" – "Дженоа" - 2:1 (1:0)
Голы: Сусо, 4 - 1:0, Романьоли, 56 (автогол) - 1:1, Романьоли, 90+1 - 2:1

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Бакайоко, Лаксальт (Абате, 63), Чалханоглу (Кастильехо, 83), Кессье, Сусо, Кутроне, Игуаин.

"Дженоа": Раду, Зуканович, Гюнтер, Кришито, Бираски, Ромуло (Велозу, 67), Лазович, Маццителли (Омеонга, 78), Бесса, Пентек (Пандев, 85), Куаме.

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