Гол Роналду не помог "Ювентусу" добыть победу в матче с "Вероной"
В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Ювентус" упустил победу над "Вероной".
Туринский клуб по-прежнему идет на третьем месте и отстает от лидирующего "Интера" на 7 очков.
"Верона" - "Ювентус" 1:1
Голы: Роналду, 49 - 0:1, Барак, 77 - 1:1
"Верона": Сильвестри, Димарко (Лазович, 52), Маньяни, Гюнтер, Фараони (Давидович, 84), Барак, Илич (Велозу, 46), Дзакканьи (Бесса, 84), Стураро (Роналду Виейра, 68), Ловато, Лазанья.
"Ювентус": Щесны, Демирал, Алекс Сандро, де Лигт, Кулусевски, Рабьо, Бентанкур, Кьеза (Ди Пардо, 86), Рэмзи (Маккенни, 68), Бернардески, Роналду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17