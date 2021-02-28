 Гол Роналду не помог "Ювентусу" добыть победу в матче с "Вероной"

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Ювентус" упустил победу над "Вероной".

Туринский клуб по-прежнему идет на третьем месте и отстает от лидирующего "Интера" на 7 очков.

"Верона" - "Ювентус" 1:1

Голы: Роналду, 49 - 0:1, Барак, 77 - 1:1

"Верона": Сильвестри, Димарко (Лазович, 52), Маньяни, Гюнтер, Фараони (Давидович, 84), Барак, Илич (Велозу, 46), Дзакканьи (Бесса, 84), Стураро (Роналду Виейра, 68), Ловато, Лазанья.

"Ювентус": Щесны, Демирал, Алекс Сандро, де Лигт, Кулусевски, Рабьо, Бентанкур, Кьеза (Ди Пардо, 86), Рэмзи (Маккенни, 68), Бернардески, Роналду.

Читайте также: "Лацио" проиграл "Болонье" в матче Серии А. | http://soccernews.ru