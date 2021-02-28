Гол Роналду не помог "Ювентусу" добыть победу в матче с "Вероной"

Теги ювентусхеллас верона

 Гол Роналду не помог "Ювентусу" добыть победу в матче с "Вероной"

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Ювентус" упустил победу над "Вероной".

Туринский клуб по-прежнему идет на третьем месте и отстает от лидирующего "Интера" на 7 очков.

"Верона" - "Ювентус" 1:1

Голы: Роналду, 49 - 0:1, Барак, 77 - 1:1

"Верона": Сильвестри, Димарко (Лазович, 52), Маньяни, Гюнтер, Фараони (Давидович, 84), Барак, Илич (Велозу, 46), Дзакканьи (Бесса, 84), Стураро (Роналду Виейра, 68), Ловато, Лазанья.

"Ювентус": Щесны, Демирал, Алекс Сандро, де Лигт, Кулусевски, Рабьо, Бентанкур, Кьеза (Ди Пардо, 86), Рэмзи (Маккенни, 68), Бернардески, Роналду.

Читайте также: "Лацио" проиграл "Болонье" в матче Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 27 февраля

Главные новости дня: 27 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов