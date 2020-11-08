Гол Роналду не помог "Ювентусу" обыграть "Лацио"

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Гол Роналду не помог "Ювентусу" обыграть "Лацио"

"Ювентус" на выезде не смог обыграть "Лацио" в матче 7-го тура Серии А.

Отметим, римский клуб забил гол на 5-й добавленной минуте. В составе туринцев отметился Криштиану Роналду.

"Лацио" - "Ювентус" - 1:1

Гол: Роналду, 15 - 0:1, Кайседо, 95 - 1:1.

"Ювентус" с 13 баллами занимает 3 место в турнирной таблице, "Лацио" с 11 баллами расположился на 9 строчке.

А еще: "Ювентус" может усилиться бывшей трансферной целью "Зенита"| http://soccernews.ru
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