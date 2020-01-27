Гол Роналду не помог "Ювентусу" обыграть "Наполи"

"Наполи" обыграл "Ювентус" в домашнем матче 21- го тура Серии А.

В составе победителей голами отметились Зелиньский и Инсинье. У туринцев единственный мяч забил Роналду.

"Наполи" - "Ювентус" - 2:1 (0:0)

Голы: Зелиньский, 63 - 1:0, Инсинье, 86 - 2:0, Роналду, 90 - 2:1

"Наполи": Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Хюсай, Фабиан Руис, Демме (Лоботка, 69), Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 81), Кальехон, Милик (Льоренте, 90).

"Ювентус": Шченсны, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич (Рабьо, 50), Бентанкур, Матюиди (Дуглас Коста, 72), Игуаин, Роналду, Дибала (Бернардески, 72).

Несмотря на поражение "Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" располагается на 10 позиции.

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