Гол Роналду не помог "Ювентусу" обыграть "Наполи"
"Наполи" обыграл "Ювентус" в домашнем матче 21- го тура Серии А.
В составе победителей голами отметились Зелиньский и Инсинье. У туринцев единственный мяч забил Роналду.
"Наполи" - "Ювентус" - 2:1 (0:0)
Голы: Зелиньский, 63 - 1:0, Инсинье, 86 - 2:0, Роналду, 90 - 2:1
"Наполи": Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Хюсай, Фабиан Руис, Демме (Лоботка, 69), Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 81), Кальехон, Милик (Льоренте, 90).
"Ювентус": Шченсны, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич (Рабьо, 50), Бентанкур, Матюиди (Дуглас Коста, 72), Игуаин, Роналду, Дибала (Бернардески, 72).
Несмотря на поражение "Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" располагается на 10 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15