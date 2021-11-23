Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Вильярреал"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Вильярреал" со счетом 2:0.

Победу английскому клубу принесли голы Криштиану Роналду и Джейдона Санчо.

"Вильярреал" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:2 (0:0)

Голы: Роналду, 78 - 0:1, Санчо, 90 - 0:2

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Раба, 79), Пино (Чуквуэзе, 73), Мойсес Гомес (Диа, 85), Капу, Парехо, Тригерос (Альберто Морено, 73), Данджума.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Матич, Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66), Мактомини, Санчо, Роналду, Марсьяль (Рэшфорд, 66).

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