Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ

В рамках шестого тура итальянской Серии А "Ювентус" в родных стенах добыл победу над СПАЛ.

"Старая синьора" выиграла со счётом 2:0 благодаря голам Миралема Пьянича и Криштиану Роналду.

Набрав три очка, туринская команда вышла в лидеры чемпионата, однако "Интер" уже сегодня может вернуться на первое место.

"Ювентус" – СПАЛ - 2:0

Голы: Пьянич, 45 - 1:0, Роналду, 78 - 2:0.

"Ювентус": Буффон, Матюиди, Бонуччи, де Лигт, Пьянич, Куадрадо, Хедира (Джан, 61), Рэмзи (Бернардески, 65), Рабьо (Бентанкур, 77), Дибала, Роналду.

СПАЛ: Бериша, Игор Жулио, Викари, Сала (Янкович, 72), Реца, Миссироли, Вальдифьори, Мурджа (Эспето, 57), Томович, Петанья, Мончини (Палоски, 76).

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