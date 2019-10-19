Гол Роналду помог "Ювентусу" одержать победу над "Болоньей"
В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Ювентус" одержал победу над "Болоньей".
"Старая синьора" продолжает лидировать в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.
"Ювентус" - "Болонья" 2:1
Голы: Роналду, 19 - 1:0, Ларангейра, 26 - 1:1, Пьянич, 54 - 2:1
"Ювентус": Буффон, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Рабьо (Матюиди, 73), Куадрадо, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 62), Бернардески, Роналду, Игуаин (Дибала, 82).
"Болонья": Скорупски, Бани, Ларангейра, Мбайе, Крейчи, Сориано, Сванберг (Ольсен, 80), Орсолини, Поли (Джемаили, 82), Сансоне (Сантандер, 80), Паласио.
Предупреждения: Сансоне (22), Рабьо (29), Бентанкур (70), Ларангейра (84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|8
|12
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Парма
|7
|9
|11
|Милан
|7
|9
|12
|Болонья
|8
|9
|13
|Хеллас Верона
|8
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3