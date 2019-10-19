Гол Роналду помог "Ювентусу" одержать победу над "Болоньей"

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Гол Роналду помог "Ювентусу" одержать победу над "Болоньей"

В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Ювентус" одержал победу над "Болоньей".

"Старая синьора" продолжает лидировать в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

"Ювентус" - "Болонья" 2:1

Голы: Роналду, 19 - 1:0, Ларангейра, 26 - 1:1, Пьянич, 54 - 2:1

"Ювентус": Буффон, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Рабьо (Матюиди, 73), Куадрадо, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 62), Бернардески, Роналду, Игуаин (Дибала, 82).

"Болонья": Скорупски, Бани, Ларангейра, Мбайе, Крейчи, Сориано, Сванберг (Ольсен, 80), Орсолини, Поли (Джемаили, 82), Сансоне (Сантандер, 80), Паласио.

Предупреждения: Сансоне (22), Рабьо (29), Бентанкур (70), Ларангейра (84).       

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