Гол Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Фрозиноне" (видео)

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Гол Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Фрозиноне" (видео)

В рамках 24-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своём поле разгромил "Фрозиноне" со счётом 3:0. Голами в этом матче отличились Пауло ДибалаЛеонардо Бонуччи и Криштиану Роналду.

"Ювентус" – "Фрозиноне" - 3:0

Голы: Дибала, 6 - 1:0, Бонуччи, 17 - 2:0, Роналду, 63 - 3:0.

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Жоау Канселу, Де Шильо, Кьеллини (Касерес, 70), Хедира (Пьянич, 81), Джан, Бентанкур, Роналду (Бернардески, 64), Манджукич, Дибала.

"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Молинаро, Гольданига, Вивиани, Чибса (Гори, 78), Чиано, Кассата, Дзампано (Паганини, 83), Чиофани (Пинамонти, 58).

Благодаря этой победе "Ювентус" упрочил своё лидерство, набрав 66 очков. "Фрозиноне", в свою очередь, остался на 19-й строчке с 16 пунктами в активе.

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