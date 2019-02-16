Гол Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Фрозиноне" (видео)
В рамках 24-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своём поле разгромил "Фрозиноне" со счётом 3:0. Голами в этом матче отличились Пауло Дибала, Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду.
"Ювентус" – "Фрозиноне" - 3:0
Голы: Дибала, 6 - 1:0, Бонуччи, 17 - 2:0, Роналду, 63 - 3:0.
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Жоау Канселу, Де Шильо, Кьеллини (Касерес, 70), Хедира (Пьянич, 81), Джан, Бентанкур, Роналду (Бернардески, 64), Манджукич, Дибала.
"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Молинаро, Гольданига, Вивиани, Чибса (Гори, 78), Чиано, Кассата, Дзампано (Паганини, 83), Чиофани (Пинамонти, 58).
Благодаря этой победе "Ювентус" упрочил своё лидерство, набрав 66 очков. "Фрозиноне", в свою очередь, остался на 19-й строчке с 16 пунктами в активе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|23
|9