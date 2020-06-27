Гол Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Лечче"
В матче 29-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле разгромил "Лечче" со счетом 4:0. Победу туринскому клубу принесли голы Пауло Дибалы, Криштиану Роналду, Гонсало Игуаина и Маттейса де Лигта. Стоит отметить, что гости полтора тайма играли вдесятером из-за удаления защитника Фабио Лучони.
"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А, "Лечче" остался на 18-й позиции.
"Ювентус" – "Лечче" - 4:0 (0:0)
Голы: Дибала, 53 - 1:0, Роналду, 62 (с пенальти) - 2:0, Игуаин, 84 - 3:0, де Лигт, 85 - 4:0
"Ювентус": Щесны, Матюиди, Бонуччи, де Лигт, Бентанкур (Рэмзи, 68), Куадрадо, Рабьо (Дуглас Коста, 52), Пьянич, Бернардески, Роналду, Дибала.
Удаление: Лучони (31).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17