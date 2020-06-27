Гол Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Лечче"

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Гол Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Лечче"

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле разгромил "Лечче" со счетом 4:0. Победу туринскому клубу принесли голы Пауло Дибалы, Криштиану Роналду, Гонсало Игуаина и Маттейса де Лигта. Стоит отметить, что гости полтора тайма играли вдесятером из-за удаления защитника Фабио Лучони.

"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А, "Лечче" остался на 18-й позиции.

"Ювентус" – "Лечче" - 4:0 (0:0)
Голы: Дибала, 53 - 1:0, Роналду, 62 (с пенальти) - 2:0, Игуаин, 84 - 3:0, де Лигт, 85 - 4:0

"Ювентус": Щесны, Матюиди, Бонуччи, де Лигт, Бентанкур (Рэмзи, 68), Куадрадо, Рабьо (Дуглас Коста, 52), Пьянич, Бернардески, Роналду, Дибала.

Удаление: Лучони (31).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Без гола Криша и его личного присутствия этой победы могло бы и не быть ...

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