Гол Роналду помог "Ювентусу" разобраться с "Ромой"
В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Ювентус" разобрался с "Ромой".
Благодаря победе "старая синьора" сместила "Рому" с третьего места.
"Ювентус" - "Рома" 2:0
Голы: Роналду, 13 - 1:0, Рожер (аг), 69 - 2:0
"Ювентус": Шченсны, Кьеллини, Алекс Сандро (де Лигт, 85), Бонуччи (Демирал, 86), Данило, Рабьо, Артур, Маккенни (Куадрадо, 65), Кьеза (Бернардески, 82), Роналду, Мората (Кулусевски, 65).
"Рома": Лопес, Карсдорп (Бруно Перес, 76), Кумбула, Манчини, Спинаццола, Вильяр (Диавара, 62), Кристанте (Карлес Перес, 63), Мхитарян, Верету, Рожер, Майораль (Джеко, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17