Гол Роналду помог "Ювентусу" разобраться с "Ромой"

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Гол Роналду помог "Ювентусу" разобраться с "Ромой"

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Ювентус" разобрался с "Ромой".

Благодаря победе "старая синьора" сместила "Рому" с третьего места.

"Ювентус" - "Рома" 2:0

Голы: Роналду, 13 - 1:0, Рожер (аг), 69 - 2:0

"Ювентус": Шченсны, Кьеллини, Алекс Сандро (де Лигт, 85), Бонуччи (Демирал, 86), Данило, Рабьо, Артур, Маккенни (Куадрадо, 65), Кьеза (Бернардески, 82), Роналду, Мората (Кулусевски, 65).

"Рома": Лопес, Карсдорп (Бруно Перес, 76), Кумбула, Манчини, Спинаццола, Вильяр (Диавара, 62), Кристанте (Карлес Перес, 63), Мхитарян, Верету, Рожер, Майораль (Джеко, 63).

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