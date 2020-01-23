Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии

В 1/4 финала Кубка Италии туринский "Ювентус" обыграл римскую "Рому" со счетом 3:1 и вышел в полуфинал. Победу туринцам принесли голы Криштиану Роналду, Родриго Бентанкура и Леонардо Бонуччи. Также автоголом отметился Джанлуиджи Буффон.

В полуфинале "Ювентус" сыграет с победителем пары "Милан" - "Торино".

"Ювентус" – "Рома" - 3:1 (3:0)

Голы: Роналду, 26 - 1:0, Бентанкур, 38 - 2:0, Бонуччи, 45 - 3:0, Буффон, 50 (автогол) - 3:1

"Ювентус": Буффон, Данило (Куадрадо, 41), Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро, Пьянич, Рабьо (Матюиди, 76), Бентанкур, Дуглас Коста (Рэмзи, 67), Роналду, Игуаин.

"Рома": Лопес, Флоренци (Верету, 68), Коларов, Манчини, Смоллинг, Кристанте, Пеллегрини, Диавара (Бруно Перес, 76), Ундер, Клюйверт (Сантон, 46), Калинич.

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