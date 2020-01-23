Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии
В 1/4 финала Кубка Италии туринский "Ювентус" обыграл римскую "Рому" со счетом 3:1 и вышел в полуфинал. Победу туринцам принесли голы Криштиану Роналду, Родриго Бентанкура и Леонардо Бонуччи. Также автоголом отметился Джанлуиджи Буффон.
В полуфинале "Ювентус" сыграет с победителем пары "Милан" - "Торино".
"Ювентус" – "Рома" - 3:1 (3:0)
Голы: Роналду, 26 - 1:0, Бентанкур, 38 - 2:0, Бонуччи, 45 - 3:0, Буффон, 50 (автогол) - 3:1
"Ювентус": Буффон, Данило (Куадрадо, 41), Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро, Пьянич, Рабьо (Матюиди, 76), Бентанкур, Дуглас Коста (Рэмзи, 67), Роналду, Игуаин.
"Рома": Лопес, Флоренци (Верету, 68), Коларов, Манчини, Смоллинг, Кристанте, Пеллегрини, Диавара (Бруно Перес, 76), Ундер, Клюйверт (Сантон, 46), Калинич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|20
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|20
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|20
|15
|19
|Брешия
|20
|15
|20
|Дженоа
|20
|14