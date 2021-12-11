Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Норвичем"

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Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Норвичем"Фото: твиттер "МЮ"

В рамках 16-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде одолел "Норвич".

"Норвич" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Роналду (пен), 75 - 0:1

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли (Соренсен, 21), Кабак, Яннулис, Рупп (Ле-Мелу, 76), Маклин, Гилмор, Плахета (Кэнтуэлл, 70), Пукки, Сарджент.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф (Байи, 74), Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Мактомини, Санчо (Гринвуд, 67), Роналду, Рэшфорд.

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