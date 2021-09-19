Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу в 5-м туре АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде победил "Вест Хэм" со счетом 2:1.

Победу манкунианцам принесли голы Криштиану Роналду и Джесси Лингарда. В составе хозяев отличился Саид Бенрахма. Стоит отметить, что "Вест Хэм" мог спастись от поражения, но в компенсированное время Давид де Хеа отразил удар Марка Нобла с пенальти.

"Манчестер Юнайтед", набрав 13 очков, занимает второе место в Премьер-лиге. "Вест Хэм" с 8 очками остался на 8-й позиции.

"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:1)

Голы: Бенрахма, 30 - 1:0, Роналду, 35 - 1:1, Лингард, 89 - 1:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Форнальс, Влашич (Ярмоленко, 68), Соучек, Райс, Бенрахма (Лансини, 88), Боуэн (Нобл, 90).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба (Лингард, 73), Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд (Санчо, 73).

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