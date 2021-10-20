Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Аталантой"

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Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Аталантой"Фото: твиттер УЕФА

В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" вырвал победу над "Аталантой".

После первого тайма "МЮ" уступал со счетом 0:2. За гостей отличились Пашали и Демираль. Однако "МЮ" благодаря голам Рэшфорда и Магуайра смогл сравнять счет, а победу хозяевам принес Криштиану Роналду.

"МЮ" набрал 6 очков и возглавил группу. "Аталанта" идет второй и отстает на два очка.

"Манчестер Юнайтед" Англия - "Аталанта" Италия 3:2

Голы: Пашалич, 15 - 0:1, Демирал, 28 - 0:2, Рэшфорд, 53 - 1:2, Магуайр, 75 - 2:2, Роналду, 81 - 3:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини (Погба, 66), Роналду, Рэшфорд (Кавани, 66), Гринвуд (Санчо, 73).

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал (Ловато, 46), Мэле, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 68), Копмейнерс (Пеццелла, 80), Иличич (Миранчук, 68), Муриэль (Сапата, 56).

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