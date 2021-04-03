Гол Роналду принес "Ювентусу" ничью в туринском дерби
Фото: twitter.com/juventusfc
В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Торино".
"Ювентус" идет в чемпионате на четвертой позиции, отставая от лидирующего "Интера" на 9 очков.
"Торино" - "Ювентус" 2:2
Голы: Кьеза, 13 - 0:1, Санабрия, 27 - 1:1, Санабрия, 46 - 2:1, Роналду, 79 - 2:2
"Торино": Сиригу, Ансальди, Иццо, Бремер, Войвода, Мандрагора, Ринкон (Лукич, 66), Верди (Базелли, 87), Буонджорно, Санабрия, Белотти (Дзадза, 72).
"Ювентус": Шченсны, Алекс Сандро (Рабьо, 87), Данило (Рэмзи, 71), Кьеллини, де Лигт, Бентанкур, Кулусевски (Бернардески, 71), Куадрадо, Кьеза, Мората, Роналду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17