Гол Роналду принес "Ювентусу" ничью в туринском дерби

Фото: twitter.com/juventusfc

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Торино".

"Ювентус" идет в чемпионате на четвертой позиции, отставая от лидирующего "Интера" на 9 очков.

"Торино" - "Ювентус" 2:2

Голы: Кьеза, 13 - 0:1, Санабрия, 27 - 1:1, Санабрия, 46 - 2:1, Роналду, 79 - 2:2

"Торино": Сиригу, Ансальди, Иццо, Бремер, Войвода, Мандрагора, Ринкон (Лукич, 66), Верди (Базелли, 87), Буонджорно, Санабрия, Белотти (Дзадза, 72).

"Ювентус": Шченсны, Алекс Сандро (Рабьо, 87), Данило (Рэмзи, 71), Кьеллини, де Лигт, Бентанкур, Кулусевски (Бернардески, 71), Куадрадо, Кьеза, Мората, Роналду.

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