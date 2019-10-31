Гол Роналду принёс "Ювентусу" победу над "Дженоа" и другие результаты 10-го тура Серии А
Завершились ещё шесть матчей десятого тура итальянской Серии А.
Победы одержали "Ювентус", "Фиорентина", "Рома", "Лацио" и "Кальяри". В поединке между "Сампдорией" и "Лечче" была зафиксирована ничья.
"Кальяри" – "Болонья" - 3:2
Голы: 0:1 – 23, пенальти Сантандер, 1:1 – 48 Жоао Педро, 2:1 – 72 Симеоне, 3:1 – 83 Жоао Педро, 3:2 – 90, автогол Ольсен.
"Кальяри": Ольсен, Пизакане, Пеллегрини, Клаван, Фараго, Рог, Чигарини (Олива, 71), Нандес (Кастро, 65), Наингголан (Ионицэ, 82), Жоао Педро, Симеоне.
"Болонья": Скорупски, Денсвил, Мбайе, Бани, Крейчи, Схаутен, Джемаили, Сансоне, Сориано (Сванберг, 82), Орсолини (Ольсен, 70), Сантандер (Паласио, 60).
"Удинезе" – "Рома" - 0:4
Голы: 0:1 – 13 Дзаньоло, 0:2 – 51 Смоллинг, 0:3 – 54 Клюйверт, 0:4 – 65, пенальти Коларов.
"Удинезе": Муссо, Трост-Эконг, Родриго Бекао, Самир, тер Авест (Несторовски, 55), Яяло, Сема, Мандрагора (Барак, 46), де Пауль, Окака Чука, Лазанья (Пуссетто, 79).
"Рома": Лопес, Коларов, Фасио, Смоллинг, Манчини, Дзаньоло (Флоренци, 78), Пасторе (Четин, 70), Клюйверт (Перотти, 73), Верету, Сантон, Джеко.
Удаление: Фасио (31).
"Ювентус" – "Дженоа" - 2:1
Голы: 1:0 – 36 Бонуччи, 1:1 – 40 Куаме, 2:1 – 90, пенальти Роналду.
"Ювентус": Буффон, Ругани, Алекс Сандро, Бонуччи, Бентанкур, Куадрадо, Хедира (Рабьо, 61), Матюиди (Рэмзи, 61), Бернардески (Дуглас Коста, 79), Дибала, Роналду.
"Дженоа": Раду, Гильоне, Ромеро, Сапата, Анкерсен, Шене, Кассата, Агудело (Радованович, 84), Куаме (Санабрия, 81), Пинамонти, Пандев (Гюмюш, 68).
Удаления: Кассата (51), Маркетти (57), Рабьо (87).
"Лацио" – "Торино" - 4:0
Голы: 1:0 – 25 Ачерби, 2:0 – 33 Иммобиле, 3:0 – 70, пенальти Иммобиле, 4:0 – 90, автогол Белотти.
"Лацио": Стракоша, Габаррон (Луис Фелипе, 79), Раду, Ачерби, Катальди (Пароло, 75), Марушич, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лулич, Кайседо (Корреа, 72), Иммобиле.
"Торино": Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Лаксальт, Лукич, Мейте, Базелли (Джиджи, 75), Войнович (Верди, 52), Белотти, Дзадза (Яго Фальке, 67).
Удаление: Нкулу (68).
"Сампдория" – "Лечче" - 1:1
Голы: 0:1 – 8 Лападула, 1:1 – 90 Рамирес.
"Сампдория": Аудеро, Мурру, Феррари, Колли, Депаоли, Роналду Виейра, Баррето (Рамирес, 46), Бертолаччи (Лерис, 66), Экдаль, Куальярелла, Бонаццоли (Ригони, 66).
"Лечче": Габриэл, Меккарьелло (Рисполи, 87), Россеттини, Лучони, Делль`Орко, Тахцидис, Шахов (Манкозу, 69), Петриччоне, Табанелли, Фалько, Лападула (Эль-Бабакар, 69).
Удаление: Тахцидис (72).
"Сассуоло" – "Фиорентина" - 1:2
Голы: 1:0 – 24 Бога, 1:1 – 63 Кастровилли, 1:2 – 81 Миленкович.
"Сассуоло": Консильи, Марлон, Романья, Пелузо, Толян, Джуричич (Обианг, 56), Данкан (Траоре, 82), Бога, Маньянелли, Берарди, Капуто (Дефрель, 69).
"Фиорентина": Дронговски, Пеццелья, Далберт, Венути, Миленкович, Соттил (Геззаль, 61), Бенасси (Бадель, 87), Кьеза, Кастровилли, Боатенг (Влахович, 75), Пульгар.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|10
|25
|2
|Ювентус
|9
|23
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Наполи
|10
|18
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Лацио
|9
|15
|7
|Кальяри
|9
|15
|8
|Парма
|10
|13
|9
|Фиорентина
|9
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Торино
|9
|11
|13
|Милан
|9
|10
|14
|Удинезе
|9
|10
|15
|Сассуоло
|8
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4