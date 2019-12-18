Гол Роналду принес "Ювентусу" победу над "Сампдорией"
В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Ювентус" добыл выездную победу над "Сампдорией".
Благодаря победе "Ювентус" вышел на первое место в чемпионате, опережая "Интер" на три очка.
"Сампдория" - "Ювентус" 1:2
Голы: Дибала, 19 - 0:1, Капрари, 35 - 1:1, Роналду, 45 - 1:2
"Сампдория": Аудеро, Мурру (Ауджелло, 76), Феррари, Мурильо, Депаоли (Лерис, 50), Линетти, Торсбю, Рамирес, Янкто (Габбьядини, 61), Капрари, Колли.
"Ювентус": Буффон, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро (Де Шильо, 82), Данило, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Роналду, Игуаин (Рэмзи, 69), Дибала (Дуглас Коста, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|39
|2
|Ювентус
|16
|39
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|16
|32
|5
|Кальяри
|16
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Фиорентина
|16
|17
|14
|Сассуоло
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Сампдория
|16
|15
|17
|Удинезе
|16
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9