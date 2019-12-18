Гол Роналду принес "Ювентусу" победу над "Сампдорией"

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Ювентус" добыл выездную победу над "Сампдорией".

Благодаря победе "Ювентус" вышел на первое место в чемпионате, опережая "Интер" на три очка.

"Сампдория" - "Ювентус" 1:2

Голы: Дибала, 19 - 0:1, Капрари, 35 - 1:1, Роналду, 45 - 1:2

"Сампдория": Аудеро, Мурру (Ауджелло, 76), Феррари, Мурильо, Депаоли (Лерис, 50), Линетти, Торсбю, Рамирес, Янкто (Габбьядини, 61), Капрари, Колли.

"Ювентус": Буффон, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро (Де Шильо, 82), Данило, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Роналду, Игуаин (Рэмзи, 69), Дибала (Дуглас Коста, 77).

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