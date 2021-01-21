Гол Роналду принес "Ювентусу" Суперкубок Италии

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Гол Роналду принес "Ювентусу" Суперкубок Италии

Туринский "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии обыграл неаполитанский "Наполи" со счетом 2:0 и стал обладателем трофея. 

Победу туринскому клубу принесли голы Криштиану Роналду и Альваро Мораты.

"Ювентус" Турин – "Наполи" Неаполь - 2:0 (1:0)
Голы: Роналду, 64 - 1:0, Мората, 90+5 - 2:0

"Ювентус": Шченсны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Куадрадо, Артур, Бентанкур (Рабьо, 84), Кулусевски (Мората, 84), Маккенни, Кьеза (Бернардески, 46), Роналду.

"Наполи": Оспина, Мариу Руй (Политано, 84), Кулибали, Манолас, Ди Лоренцо, Зелиньски, Бакайоко (Элмаз, 67), Лосано, Демме (Льоренте, 84), Инсинье, Петанья (Мертенс, 72).

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