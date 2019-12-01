Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Сассуоло"

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Ювентус" сыграл вничью с "Сассуоло" со счетом 2:2. В первом тайме команды обменялись голами, отличились Бонуччи и Бога. В начале второго тайма гостей вывел вперед Капуто. Спас "Ювентус" от поражения Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, "Сассуоло" поднялся на 12-ю позицию.

"Ювентус" – "Сассуоло" - 2:2 (1:1)

Голы: Бонуччи, 20 - 1:0, Бога, 22 - 1:1, Капуто, 47 - 1:2, Роналду, 68 (с пенальти)

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Джан (Матюиди, 54), Пьянич, Бернардески (Дибала, 53), Игуаин (Рэмзи, 79), Роналду.

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