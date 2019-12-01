Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Сассуоло"

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Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Сассуоло"

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Ювентус" сыграл вничью с "Сассуоло" со счетом 2:2. В первом тайме команды обменялись голами, отличились Бонуччи и Бога. В начале второго тайма гостей вывел вперед Капуто. Спас "Ювентус" от поражения Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, "Сассуоло" поднялся на 12-ю позицию.

"Ювентус" – "Сассуоло" - 2:2 (1:1)
Голы: Бонуччи, 20 - 1:0, Бога, 22 - 1:1, Капуто, 47 - 1:2, Роналду, 68 (с пенальти)

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Джан (Матюиди, 54), Пьянич, Бернардески (Дибала, 53), Игуаин (Рэмзи, 79), Роналду.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Почему конченные барсофаны, создают фейки, постоянно оскорбляют других фанатов и т.д? Только от них, весь мусор, конкретно на этом сайте. Никто больше не создает фейки.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Так происходит на любом сайте

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Как так получается, что большая часть отбитых и сектантов , болеет именно за Барселону?)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это они так самоутверждаются.Так сказал Мухомор

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он же тебя при мне называл говноедом.Друзья не врут!

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zenden 1985
zenden 1985

Дмитрии Владимировичи, что то вас слишком много, или определитесь, или свалите с сайта оба.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это твой друг Хрыстя наплодил 15 аккаунтов

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

А вы кто такой, чтоб нам указывать?

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zenden 1985
zenden 1985

+37544 5930454. Александр.

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Ну тогда Вы наш человек! Тот Дмитрий, что выше, он мой клон. Он болеет за дырявого!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Зарегстрировавшийся раньше .У тебя с логикой проблемы?

Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Сразу вопрос в лоб: Вы за Барсу, или за Реал?

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zenden 1985
zenden 1985

) За Барсу.

Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

крош: "криштиАнус лучший пенальтист планеты"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А я позову Карыча!Он тебя с говном смешает

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Карыч мой друг! Мы вместе троллим мухомора!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Получается тебя трахал твой друг Карыч?Интересно...

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Карыч нормальной ориентации, в отличии от тебя дырявого! )))

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лучший пенальтист - Жоржиньо... /eurosport.ru/football/premier-league/2019-2020/story_sto7556404.shtml

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Ты кто такой? Ты никто, и звать тебя никак. Крош скалал, я ему верю!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Скалал!Скалал!Ты русский язык выучи сначала,школьник!

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

будешь много болтать, скажу крошу, чтоб он тебе морду набил!

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Де Лигт и Буффон привезли гол

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zenden 1985
zenden 1985

Де Лигт да, сыграл в этом моменте крайне не осмотрительно. Ну а вообще такие мячики для Буффона должны быть орешками.

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