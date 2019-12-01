Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Сассуоло"
В матче 14-го тура чемпионата Италии "Ювентус" сыграл вничью с "Сассуоло" со счетом 2:2. В первом тайме команды обменялись голами, отличились Бонуччи и Бога. В начале второго тайма гостей вывел вперед Капуто. Спас "Ювентус" от поражения Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.
"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, "Сассуоло" поднялся на 12-ю позицию.
"Ювентус" – "Сассуоло" - 2:2 (1:1)
Голы: Бонуччи, 20 - 1:0, Бога, 22 - 1:1, Капуто, 47 - 1:2, Роналду, 68 (с пенальти)
"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Джан (Матюиди, 54), Пьянич, Бернардески (Дибала, 53), Игуаин (Рэмзи, 79), Роналду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Кальяри
|13
|25
|5
|Рома
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Фиорентина
|14
|16
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
|14
|Лечче
|14
|14
|15
|Сассуоло
|12
|13
|16
|Болонья
|13
|13
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|13
|9
|20
|Брешия
|13
|7