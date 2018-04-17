Гол Роналду в ворота "Ювентуса" не признан лучшим в 1/4 финала Лиги Чемпионов
На официальном сайте УЕФА завершилось голосование болельщиков за лучший гол в четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов.
Неожиданно победителем стал вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах и его гол в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против "Манчестер Сити". За него проголосовали 39 процентов.
А вот блестящий гол нападающего "Реала" Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" ударом через себя стал только вторым (30%).
Далее следуют Алекс Окслейд-Чемберлен (гол "Манчестер Сити" в первом матче, 14%), Марио Манджукич (первый гол "Реалу" в ответном матче, 10%) и Луис Суарес (гол "Роме" в первом матче, 8%).
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