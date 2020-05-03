Гол Роналду в ворота "Ювентуса" попал в топ-3 самых красивых в истории Лиги Чемпионов

Издание France Football опубликовало рейтинг 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов (с 1992 по 2020 год).

На данным момент известно, что гол нападающего Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/18 вошел в тройку лучших мячей. Этот гол был признан УЕФА лучшим в сезоне-2017/18.

Напомним, Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" летом 2018 года.

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