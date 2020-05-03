Гол Роналду в ворота "Ювентуса" попал в топ-3 самых красивых в истории Лиги Чемпионов
Издание France Football опубликовало рейтинг 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов (с 1992 по 2020 год).
На данным момент известно, что гол нападающего Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/18 вошел в тройку лучших мячей. Этот гол был признан УЕФА лучшим в сезоне-2017/18.
Congratulations, @Cristiano!— JuventusFC (@juventusfcen) August 28, 2018
⚽️ The @UEFAcom Goal of the Season is yours. ⚽️
#CR7JUVE pic.twitter.com/Q2HBCbNzi8
Напомним, Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" летом 2018 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14