Гол Роналду вошел в число лучших в 21-м туре Серии А

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором одного из пяти лучших голов 21-го тура чемпионата Италии.

Форвард отличился с пенальти в поединке с "Лацио" (2:1), забив решающий гол на 88-й минуте встречи.

Также в число лучших вошли голы: защитника СПАЛа Мохамеда Фареса в матче с "Пармой" (3:2), полузащитника "Сампдории" Кароля Линетти во встрече с "Удинезе"(4:0), хавбека "Фиорентины" Марко Бенасси в игре с "Кьево" (4:3), а также защитника "Торино" Армандо Иццо в поединке с "Интером" (1:0).

В нынешнем сезоне 33-летний Роналду провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач.

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