Гол Роналду вошел в число лучших в 21-м туре Серии А
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором одного из пяти лучших голов 21-го тура чемпионата Италии.
Форвард отличился с пенальти в поединке с "Лацио" (2:1), забив решающий гол на 88-й минуте встречи.
Также в число лучших вошли голы: защитника СПАЛа Мохамеда Фареса в матче с "Пармой" (3:2), полузащитника "Сампдории" Кароля Линетти во встрече с "Удинезе"(4:0), хавбека "Фиорентины" Марко Бенасси в игре с "Кьево" (4:3), а также защитника "Торино" Армандо Иццо в поединке с "Интером" (1:0).
В нынешнем сезоне 33-летний Роналду провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8