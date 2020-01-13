Гол Роналду вывел "Ювентус" на первое место в Серии А

В матче 19-го тура чемпионата Испании туринский "Ювентус" на выезде обыграл римскую "Рому" со счетом 2:1. Победу туринцам принесли голы Мериха Демирала и Криштиану Роналду. В составе "волков" отличился Диего Перотти.

Благодаря победе "Ювентус" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Рома" осталась на пятой позиции.

"Рома" – "Ювентус" - 1:2 (0:2)

Голы: Демирал, 3 - 0:1, Роналду, 10 (с пенальти) - 0:2, Перотти, 68 (с пенальти) - 1:2

"Рома": Лопес, Манчини, Флоренци, Смоллинг, Коларов, Верету (Кристанте, 66), Пеллегрини, Дзаньоло (Ундер, 36), Диавара, Перотти (Калинич, 82), Джеко.

"Ювентус": Щесны, Демирал (де Лигт, 19), Бонуччи, Алекс Сандро, Рэмзи (Данило, 69), Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Роналду, Дибала (Игуаин, 69).

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