Гол Роналду вывел "Ювентус" на первое место в Серии А
В матче 19-го тура чемпионата Испании туринский "Ювентус" на выезде обыграл римскую "Рому" со счетом 2:1. Победу туринцам принесли голы Мериха Демирала и Криштиану Роналду. В составе "волков" отличился Диего Перотти.
Благодаря победе "Ювентус" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Рома" осталась на пятой позиции.
"Рома" – "Ювентус" - 1:2 (0:2)
Голы: Демирал, 3 - 0:1, Роналду, 10 (с пенальти) - 0:2, Перотти, 68 (с пенальти) - 1:2
"Рома": Лопес, Манчини, Флоренци, Смоллинг, Коларов, Верету (Кристанте, 66), Пеллегрини, Дзаньоло (Ундер, 36), Диавара, Перотти (Калинич, 82), Джеко.
"Ювентус": Щесны, Демирал (де Лигт, 19), Бонуччи, Алекс Сандро, Рэмзи (Данило, 69), Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Роналду, Дибала (Игуаин, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|19
|46
|2
|Ювентус
|18
|45
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Торино
|19
|27
|8
|Хеллас Верона
|18
|25
|9
|Парма
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12