Гол россиянина Татаева помог "Младе Болеслав" добиться крупной победы в чемпионате Чехии

В матче 8-го тура чемпионата Чехии "Млада Болеслав" разгромила "Пардубице" со счетом 4:1.

Один из голов в матче забил российский защитник Алексей Татаев, который открыл счет на 20-й минуте.

Благодаря победе "Млада Болеслав" вышла на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Чехии, набрав 8 очков.

22-летний Татаев является воспитанником "Краснодара". За "Младу Болеслав" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне Татаев провел восемь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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