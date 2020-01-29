Гол Руни не помог "Дерби" избежать поражения от худшей команды Чемпионшипа
В матче 29-го тура Чемпионшипа "Дерби Каунти" на выезде уступил "Лутону" со счетом 2:3. В составе гостей свой первый гол за клуб забил Уэйн Руни.
В результате поражение "Дерби" занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. "Лутон" остался на последнем, 24-м месте.
"Лутон" - "Дерби Каунти" - 3:2 (0:0)
Голы: Руни, 63 - 0:1, Раддок, 67 - 1:1, Дэниелс, 74 - 2:1, Мартин, 85 - 2:2, Богл, 86 (автогол) - 3:2
"Лутон": Слуга, Бри, Персон (Дэниелс, 60), Брэдли, Поттс, Ри, Раддок, Таннклифф, Коллинс, Луалуа (Браун, 68), Корник (Берри, 90+3)
"Дерби Каунти": Хамер, Лав, Кларк, Уисдом, Богл, Руни, Берд, Лоуренс, Холмс (Мэрриотт, 79), Найт (Мартин, 79), Вогон
Не пропустите: Руни, возможно, сыграет против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17