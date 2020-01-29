Гол Руни не помог "Дерби" избежать поражения от худшей команды Чемпионшипа

В матче 29-го тура Чемпионшипа "Дерби Каунти" на выезде уступил "Лутону" со счетом 2:3. В составе гостей свой первый гол за клуб забил Уэйн Руни.

В результате поражение "Дерби" занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. "Лутон" остался на последнем, 24-м месте.

"Лутон" - "Дерби Каунти" - 3:2 (0:0)

Голы: Руни, 63 - 0:1, Раддок, 67 - 1:1, Дэниелс, 74 - 2:1, Мартин, 85 - 2:2, Богл, 86 (автогол) - 3:2

"Лутон": Слуга, Бри, Персон (Дэниелс, 60), Брэдли, Поттс, Ри, Раддок, Таннклифф, Коллинс, Луалуа (Браун, 68), Корник (Берри, 90+3)

"Дерби Каунти": Хамер, Лав, Кларк, Уисдом, Богл, Руни, Берд, Лоуренс, Холмс (Мэрриотт, 79), Найт (Мартин, 79), Вогон

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