Гол Руни помог "Дерби Каунти" выйти в 1/8 финала Кубка Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии "Дерби Каунти" обыграл "Нортхэмптон" со счетом 4:2 и вышел в следующий раунд. Один из голов в составе "баранов" забил бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни.
В 1/8 финала "Дерби Каунти" сыграет с "Манчестер Юнайтед".
"Дерби Каунти" – "Нортхэмптон" - 4:2 (2:0)
Голы: Уиздом, 28 - 1:0, Холмс, 35 - 2:0, Адамс, 47 - 2:1, Мэрриотт, 51 - 3:1, Руни, 77 (с пенальти) - 4:1, Хоскинс, 84 (с пенальти) - 4:2
"Дерби Каунти": Рос, Дэвис, Уиздом, Мэлоун, Кларк, Лоуренс, Шинни, Холмс (Найт, 69), Мартин (Уогхорн, 84), Мэрриотт (Сибли, 78), Руни.
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|25
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|Челси
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|Шеффилд Юнайтед
|25
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|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18