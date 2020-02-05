Гол Руни помог "Дерби Каунти" выйти в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Дерби Каунти" обыграл "Нортхэмптон" со счетом 4:2 и вышел в следующий раунд. Один из голов в составе "баранов" забил бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни.

В 1/8 финала "Дерби Каунти" сыграет с "Манчестер Юнайтед".

"Дерби Каунти" – "Нортхэмптон" - 4:2 (2:0)

Голы: Уиздом, 28 - 1:0, Холмс, 35 - 2:0, Адамс, 47 - 2:1, Мэрриотт, 51 - 3:1, Руни, 77 (с пенальти) - 4:1, Хоскинс, 84 (с пенальти) - 4:2

"Дерби Каунти": Рос, Дэвис, Уиздом, Мэлоун, Кларк, Лоуренс, Шинни, Холмс (Найт, 69), Мартин (Уогхорн, 84), Мэрриотт (Сибли, 78), Руни.

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