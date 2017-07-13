Гол Руни помог "Эвертону" обыграть кенийский "Гор Махиа"
Гол Уэйна Руни помог его "Эвертону" обыграть в товарищеском матче кенийский "Гор Махиа".
"Гор Махиа" - "Эвертон" - 1:2
Голы: Руни, 34 - 0:1, Туйисенге, 38 - 1:1, Доуэлл, 82 - 1:2.
"Эвертон" (стартовый состав): Стекеленбург, Лукман, Джагелка, Кенни, Классен, Коннолли, Леннон, Маккарти, Руни, Уильямс, Шнайдерлин.
Не пропустите: первый гол Руни за "Эвертон" после возвращения. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лига Европы: "Зенит" сыграет с победителем пары "Тренчин" - "Бней-Йегуда", "Краснодару" предстоит встреча со "Слованом" или "Люнгбю"
-
Ари: "Если быть откровенным, мне приятно забивать "Спартаку"
-
Мартинс Инди может перейти в "Кристал Пэлас"
-
Мутко: "У сборной Украины не будет никаких проблем на чемпионате мира в России"
-
Нигматуллин: "У "Спартака" больше шансов на победу в Суперкубке, если свое слово не скажет Ари"
-
"Славия" сыграет с победителем пары БАТЭ - "Алашкерт" в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Вест Хэм" отказался от покупки Жиру
-
Хавбек "Ювентуса" перешел в "Аталанту"
-
Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"
-
Витоло: "Я всем обязан "Севилье"
-
"Валенсия" представила новую форму в стиле голливудского блокбастера
-
"Лестер" оценивает Махреза в 55 миллионов евро
-
РФПЛ – на старт! Чего ждать от нового сезона чемпионата России?
-
Хонда стал игроком мексиканской "Пачуки"
-
Семеду проходит медосмотр в "Барселоне"
-
ЦСКА поздравил Игнашевича с 38-летием
-
"Галатасарай" хочет купить Фегули
-
Рейтинг лучших футболистов мира в возрасте до 21 года
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Кагавой
-
ПСЖ готовит предложение по Белотти