Гол Руни помог "Эвертону" обыграть кенийский "Гор Махиа"

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Гол Руни помог "Эвертону" обыграть кенийский "Гор Махиа"Гол Уэйна Руни помог его "Эвертону" обыграть в товарищеском матче кенийский "Гор Махиа".

"Гор Махиа" - "Эвертон" - 1:2

Голы: Руни, 34 - 0:1, Туйисенге, 38 - 1:1, Доуэлл, 82 - 1:2.

"Эвертон" (стартовый состав): Стекеленбург, Лукман, Джагелка, Кенни, Классен, Коннолли, Леннон, Маккарти, Руни, Уильямс, Шнайдерлин.

Не пропустите: первый гол Руни за "Эвертон" после возвращения. | soccernews.ru

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