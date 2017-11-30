Гол Рюдигера принес "Челси" победу над "Суонси"

Лондонский "Челси" в рамках 14 тура АПЛ встретился с аутсайдером "Суонси", который не мог выиграть в пяти встречах подряд. Не стал исключением и отчетный поединок, хотя "Челси" пришлось приложить усилия, чтобы распечатать ворота "лебедей".

Хозяева поля с первых минут пошли в атаку, обозначив свое преимущество, но в начале встречи опасных моментов у ворот Фабиански. Активно играли фланговые игроки "синих", Алонсо, Дзапаккоста, которым помогали Виллиан и Педро, у "Челси" прошли несколько неплохих прострелов, но их никто так и не замкнул. Первый опасный удар был на 20 минуте, когда Виллиан разыграл угловой, а Педро пробил из-за штрафной – Фабиански вытащил мяч из угла ворот. Затем уже в позиционной атаке создали момент испанцы Фабрегас и Мората. Хавбек сделал заброс, а форвард пробил под перекладины – Фабиански снова был вынужден вступить в игру.

"Челси" продолжил нагнетать обстановку, с нескольких метров не сумел забить Алонсо, а в концовке тайма Педро едва не переправил мяч в ворота после прострела Виллиана. В этом эпизоде арбитр не назначил угловой, так как мяч задел игрока "Суонси", это вызвало бурную реакцию Конте, за что итальянского тренера отправили досматривать матч на трибуны.

Во второй половине картина игры не изменилась, "Челси" насел на ворота соперника, однако в этот раз ему посчастливилось достаточно быстро забить: Виллиан разыграл угловой, отпасовав на Канте, тот выстрелил из-за штрафной, но попал в Бони, от которого мяч полетел к Рюдигеру, который с нескольких метров точно пробил головой. Мог "Челси" сразу же забить и второй гол, но Фабиански снова напомнил о себе, потащив удары Алонсо и Мораты. Затем испанский форвард обыгрался на фланге с Алонсо и выскакивал на свидание с вратарем, но немного помедлил из-за его успел накрыть защитник.

У "Суонси" в этой игре моментов не было, гости провели несколько атак, но заставить проявить себя Куртуа они так и не смогли. За весь матч они лишь два раза пробили, но в створ ворот не попали. "Челси" одержал закономерную победу, продолжив погоню за двумя клубами из Манчестера, а "Суонси" остался на 19 месте.

"Челси" – "Суонси" 1:0

Гол: Рюдигер, 55 – 1:0

"Челси": Куртуа, Кэхилл, Кристенсен, Рюдигер, Дзапаккоста (Мозес, 75), Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан (Дринкуотер, 81), Педро (Азар, 80), Мората.

"Суонси": Фабиански, Ньютон, Моусон, Хорн, Олссон, Меса (Макберни, 65), Ки, Кэролл, Саншеш (Фер, 46), Айю (Раутледж, 84), Бони.

Вячеслав Горбачев

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