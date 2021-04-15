Гол с центра поля принёс победу "Шемрок Роверс" в матче чемпионата Ирландии

Фото сайт "Шемрок Роверс"

В рамках второго тура регулярного сезона ирландской Премьер-лиги "Шемрок Роверс" выиграл у "Дерри Сити" со счётом 2:0.

Один из голов в свой актив записал Грэм Брук. Он увидел, что голкипер далеко вышел из ворот и ударил с центра поля. Зацените!

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