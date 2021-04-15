Гол с центра поля принёс победу "Шемрок Роверс" в матче чемпионата Ирландии
Фото сайт "Шемрок Роверс"
В рамках второго тура регулярного сезона ирландской Премьер-лиги "Шемрок Роверс" выиграл у "Дерри Сити" со счётом 2:0.
Один из голов в свой актив записал Грэм Брук. Он увидел, что голкипер далеко вышел из ворот и ударил с центра поля. Зацените!
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Дандолк
|31
|74
|2
|Корк Сити
|31
|67
|3
|Дерри Сити
|32
|59
|4
|Шемрок Роверс
|32
|52
|5
|Слиго Роверс
|32
|46
|6
|Брэй Уондерерс
|32
|43
|7
|Ст Патрикс Атлетик
|31
|42
|8
|Богемианс
|32
|41
|9
|Galway
|32
|38
|10
|Финн Харпс
|32
|29
|11
|Вексфорд Ютс
|31
|23
|12
|Лонгфорд Таун
|32
|14