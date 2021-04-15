Гол с центра поля принёс победу "Шемрок Роверс" в матче чемпионата Ирландии

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Гол с центра поля принёс победу "Шемрок Роверс" в матче чемпионата Ирландии

Фото сайт "Шемрок Роверс"

В рамках второго тура регулярного сезона ирландской Премьер-лиги "Шемрок Роверс" выиграл у "Дерри Сити" со счётом 2:0.

Один из голов в свой актив записал Грэм Брук. Он увидел, что голкипер далеко вышел из ворот и ударил с центра поля. Зацените!

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2 Корк Сити Корк Сити 31 67
3 Дерри Сити Дерри Сити 32 59
4 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 32 52
5 Слиго Роверс Слиго Роверс 32 46
6 Брэй Уондерерс Брэй Уондерерс 32 43
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