Гол с пенальти принёс "Болонье" победу над "Вероной"

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Гол с пенальти принёс "Болонье" победу над "Вероной"

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Болонья" дома взяла верх над "Вероной".

Хозяева поля минимально выиграли благодаря голу Риккардо Орсолини с пенальти.

"Болонья" – "Верона" - 1:0

Гол: 1:0 – 18, пенальти Орсолини.

"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Томиясу, де Сильвестри, Дейкс, Домингес (Сванберг, 75), Сориано, Виньято (Сансоне, 84), Схаутен, Орсолини (Ольсен, 76), Барроу (Паласио, 76).

"Верона": Сильвестри, Давидович (Бесса, 89), Маньяни, Димарко (Колли, 73), Фараони, Дзакканьи, Лазович, Барак, Илич, Гюнтер, Калинич (Ди Кармине, 69).

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