Гол с пенальти принёс "Болонье" победу над "Вероной"
В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Болонья" дома взяла верх над "Вероной".
Хозяева поля минимально выиграли благодаря голу Риккардо Орсолини с пенальти.
"Болонья" – "Верона" - 1:0
Гол: 1:0 – 18, пенальти Орсолини.
"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Томиясу, де Сильвестри, Дейкс, Домингес (Сванберг, 75), Сориано, Виньято (Сансоне, 84), Схаутен, Орсолини (Ольсен, 76), Барроу (Паласио, 76).
"Верона": Сильвестри, Давидович (Бесса, 89), Маньяни, Димарко (Колли, 73), Фараони, Дзакканьи, Лазович, Барак, Илич, Гюнтер, Калинич (Ди Кармине, 69).
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