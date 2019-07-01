Гол Салаха помог Египту победить и другие результаты дня Кубка африканских наций
В Египте продолжаются матчи Кубка африканских наций.
В группе А Египет обыграл Уганду, один из голов на счету форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. В другом матче ДР Конго разгромила Зимбабве. В плей-офф вышли Египет и Уганда. ДР Конго сохраняет шансы на выход из группы, если войдет в число четырех лучших команд, которые заняли в своих группах третьи места.
Уганда – Египет - 0:2 (0:2)
Голы: Салах, 36 - 0:1, Аль-Мухаммади, 45 - 0:2
Зимбабве – ДР Конго - 0:4 (0:2)
Голы: Болинги, 4 - 0:1, Бакамбу, 34 - 0:2, Бакамбу, 65 (с пенальти) - 0:3, Ассомбалонга, 78 - 0:4
В группе Мадагаскар одержал победу над Нигерией, Гвинея переиграла Бурунди. Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф, Гвинея также сохраняет шансы продолжить турнир.
Мадагаскар – Нигерия - 2:0 (1:0)
Голы: Номенджанахари, 13 - 1:0, Андриамациноро, 53 - 2:0
Бурунди – Гвинея - 0:2 (0:1)
Голы: Яттара, 25 - 0:1, Яттара, 52 - 0:2
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|2
|6
|2
|Сенегал
|2
|3
|3
|Кения
|2
|3
|4
|Танзания
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|2
|6
|2
|Кот-д’Ивуар
|2
|3
|3
|Южно-Африканская Республика
|2
|3
|4
|Намибия
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|2
|4
|2
|Тунис
|2
|2
|3
|Ангола
|2
|2
|4
|Мавритания
|2
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Камерун
|2
|4
|2
|Гана
|2
|2
|3
|Бенин
|2
|2
|4
|Гвинея-Бисау
|2
|1