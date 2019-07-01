Гол Салаха помог Египту победить и другие результаты дня Кубка африканских наций

В Египте продолжаются матчи Кубка африканских наций.

В группе А Египет обыграл Уганду, один из голов на счету форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. В другом матче ДР Конго разгромила Зимбабве. В плей-офф вышли Египет и Уганда. ДР Конго сохраняет шансы на выход из группы, если войдет в число четырех лучших команд, которые заняли в своих группах третьи места.

Уганда – Египет - 0:2 (0:2)

Голы: Салах, 36 - 0:1, Аль-Мухаммади, 45 - 0:2

Зимбабве – ДР Конго - 0:4 (0:2)

Голы: Болинги, 4 - 0:1, Бакамбу, 34 - 0:2, Бакамбу, 65 (с пенальти) - 0:3, Ассомбалонга, 78 - 0:4

В группе Мадагаскар одержал победу над Нигерией, Гвинея переиграла Бурунди. Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф, Гвинея также сохраняет шансы продолжить турнир.

Мадагаскар – Нигерия - 2:0 (1:0)

Голы: Номенджанахари, 13 - 1:0, Андриамациноро, 53 - 2:0

Бурунди – Гвинея - 0:2 (0:1)

Голы: Яттара, 25 - 0:1, Яттара, 52 - 0:2

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