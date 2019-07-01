Гол Салаха помог Египту победить и другие результаты дня Кубка африканских наций

1 Теги египетгвинеямадагаскардемократическая республика конго

Гол Салаха помог Египту победить и другие результаты дня Кубка африканских наций

В Египте продолжаются матчи Кубка африканских наций.

В группе А Египет обыграл Уганду, один из голов на счету форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. В другом матче ДР Конго разгромила Зимбабве. В плей-офф вышли Египет и Уганда. ДР Конго сохраняет шансы на выход из группы, если войдет в число четырех лучших команд, которые заняли в своих группах третьи места.

Уганда – Египет - 0:2 (0:2)
Голы: Салах, 36 - 0:1, Аль-Мухаммади, 45 - 0:2

Зимбабве – ДР Конго - 0:4 (0:2)
Голы: Болинги, 4 - 0:1, Бакамбу, 34 - 0:2, Бакамбу, 65 (с пенальти) - 0:3, Ассомбалонга, 78 - 0:4

В группе Мадагаскар одержал победу над Нигерией, Гвинея переиграла Бурунди. Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф, Гвинея также сохраняет шансы продолжить турнир.

Мадагаскар – Нигерия - 2:0 (1:0)
Голы: Номенджанахари, 13 - 1:0, Андриамациноро, 53 - 2:0

Бурунди – Гвинея - 0:2 (0:1)
Голы: Яттара, 25 - 0:1, Яттара, 52 - 0:2

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 2 6
2 Сенегал Сенегал 2 3
3 Кения Кения 2 3
4 Танзания Танзания 2 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 2 6
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 2 3
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 2 3
4 Намибия Намибия 2 0
Группа E М О
1 Мали Мали 2 4
2 Тунис Тунис 2 2
3 Ангола Ангола 2 2
4 Мавритания Мавритания 2 1
Группа F М О
1 Камерун Камерун 2 4
2 Гана Гана 2 2
3 Бенин Бенин 2 2
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 2 1
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